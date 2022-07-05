Çorumlu genç yazarın kitabına Bakanlık’tan destek

Çorumlu genç yazar Sıla Subaşı’nın kitabının yayınlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verdi.

Çorumlu genç yazarın kitabına Bakanlık’tan destek

FATİH AKBAŞ
Çorumlu genç yazar Sıla Subaşı’nın kitabının yayınlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verdi.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde eğitim gören genç yazar Sıla Subaşı’nın ‘Yıldız Zamanı’ adlı romanı okuyucularla buluştu.

Romana Kültür ve Turizm Bakanlığı 2022 yılı Şubat Dönemi Edebiyat Eserleri Destek (EDES) Projesi kapsamında Edebiyat Eserlerini Destekleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede yayın desteği verilmesi uygun görüldü. 

Sıla Subaşı, kitabının 4 Temmuz tarihinde satışa çıktığını belirtti.  

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