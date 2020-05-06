Çorumlu hafız tam not aldı

FATİH BATTAR

Çorum İmam Hatip Lisesi öğrencisi Lütfullah Avcı, TRT 1’de yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında sesiyle hem jüri üyelerini hem de tüm Türkiye’yi mest etti.

Ramazan ayı boyunca her gün yayınlanan Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasına katılan Çorum İmam Hatip Lisesi öğrencisi Lütfullah Avcı, 5 yarışmacı arasından 390 puanla 2.sırada yer aldı.

Kur’an- Kerim’den İnsan Suresi’nin 23-31 ayetini okuyan Avcı, sesi ve makamı ile juri üyelerinden tam not aldı.

Dr. Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu ve Osman Eğin hocaların jüri üyeliğini yaptığı yarışmada Lütfullah, Osman Eğin’den 100 tam puan alırken, Dr. Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu’ndan ise 95 puan aldı. Çorum hafız Lütfullah toplam 290 puanla 5 yarışmacı arasından 3.olmayı başardı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2020, 16:38