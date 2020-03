Çorumlu işadamı, apart otellerini sağlıkçılara açtı

Çorumlu iş adamı Mustafa Mutlu, apart otellerini sağlık çalışanlarına açtı.

Çorum, Isparta, Çanakkale, Bursa ve Aydın Derin Suit Apart otellerinde koronavirüsle mücadelede büyük görev ve sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladıklarını belirten Derin Suit Apart Otel sahibi hemşehrimiz Mustafa Mutlu, “Tüm dünyanın büyük bir sınavdan geçtiği bu zor günlerde canlarını hiçe sayıp bizler için gece gündüz çalışan sağlık personellerimizin konaklama ihtiyaçlarına yönelik ücretsiz olarak 7/24 hizmet vermeye hazırız. Gerek ailelerinden izole olmak isteyen, gerekse il dışından gelmiş ve konaklama ihtiyacı olan tüm sağlık çalışanlarından hiçbir ücret talep etmeden misafir edebileceğimizi duyurmak isteriz. Her gün özel dezenfektanlarla tüm hijyen koşullarına ekstra önem vererek insan sağlığını birinci sıraya koyduğumuz ve geçmişten beri bu prensiple çalışmanın getirdiği tecrübeyle kapılarımızı sizlere açmış bulunmaktayız.’’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 18:27