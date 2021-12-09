Çorumlu işçi ezilerek hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Ankara Kahramankazan'da bir fabrikada çalışan Çorumlu işçi Hıdır Kaya, çalıştığı işyerinde feci şekilde can verdi.

İddialara göre fabrikada çalıştığı esnada Hıdır Kaya'nın üzerine parça düştü. Kaya'nın ezildiğini gören iş arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'ya ilk müdahaleyi yapsa da kurtaramadı. Kaya'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Yaylabaşı köyü nüfusuna kayırlı olduğu öğrenilen talihsiz işçi, ikindi namazının ardından Kahramankazan Asri mezarlığında toprağa verildi.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 20:19