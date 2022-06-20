Çorumlu işçi inşaattan düşerek hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorumlu işçi Ali Şen, iskele sökerken yüksekten düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere Ankara'da bir inşaatta iskele sökerken bir anda dengesini kaybeden Ali Şen, yüksek düştü. Ali Şen'in düştüğünü gören diğer işçiler hemen yardımına koştu.

Olay yerine gelen ekipler talihsiz işçinin öldüğünü tespit etti. Ali Şen'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Bayat Yenişıhlar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022, 13:07