Çorumlu mimarın projesi finale kaldı

RECEP MEBET

Oğuzlarlı hemşehrimiz Mimar Hakan Evkaya’nın hazırladığı ‘Taksim OBRUK Projesi’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin düzenlediği uluslararası kentsel tasarım yarışmasında finale kalmayı başardı.

İstanbul Planlama Ajansı'nın desteğiyle İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından uluslararası ve iki kademeli olarak açılan Taksim Kentsel Tasarım Yarışması sonuçlandı.

Çorumlu Mimar Hakan Evkaya’nın proje sahibi olduğu tasarım, 140 proje arasında ilk üçe girerek finale kaldı. Yarışmada eşdeğer birincilik ödülüne layık görülen 19 no’lu Taksim|OBRUK Projesi, internet üzerinden düzenlenen ankette halkoyuna sunuldu.

Kutlu İnanç Bal liderliğindeki ekipte Hakan Evkaya’nın yanı sıra Barış Ekmekçi, Münire Sağat, Olgu Çalışkan, Yasemin Kılıç, Serhat Çakır, İpek Gönüllü, Kıvanç Mutlu, Lal Gülten Öner, Eda Nur Motcu, Sevi Özdemir, Sina Çiftçi ve Berke Canbaz’dan oluştu.

Yerli ve uluslararası birçok mimari proje yarışmasında dikkat çeken başarılar elde eden Evkaya’nın Taksim için tasarladığı projenin de rakiplerine göre yarışı önde götürdüğü belirtildi.

İkikerebir (2x1) Mimarlık Ofisi kurucularından olan Evkaya’nın Gazi Ünivesitesi ve Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümleri’nde dersler de verdiği öğrenildi.

İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimizin, ‘İstanbul Senin’ adlı siteye girerek Hakan Evkaya’nın projesine oy verebilecekleri hatırlatıldı.

PROJE HAKKINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği uluslararası kentsel tasarım yarışmasında eşdeğer birincilik ödülüne layık görülen projeden biri olan 19 nolu Taksim|OBRUK, uzun süredir eski canlılığından uzak Taksim’i yeniden hak ettiği değere kavuşturmayı amaçlıyor. Proje, Taksim’i İstanbul’un yeşille iç içe etkinlik ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu amaçla, alana yönelik iki temel öneri geliştirilmektedir:

İlki yerüstünde Gezi Parkı’nın yeşil dokusunu meydana doğru genişletip, meydan ve parkı bütünleştirerek daha tanımlı, rahat ve yürünebilir mekanlar oluşturmak. Bu hedef, Taksim içerisinde çok sayıda nitelikli odak mekanın ortaya çıkarılmasını sağlarken, tercih edilen peyzaj düzeni ve ağaçlandırma ile büyük etkinlik ve buluşmaların da eskiden olduğu gibi meydanda yer almasına olanak sağlanmaktadır.

İkinci öneri ise yeraltına yönelik. Proje ile Taksim Meydanı’nın halen sağlıksız ve atıl olan alt kısmı, meydanla ilişkileri güçlü bir yeraltı sanat kompleksine dönüşüyor. Taksim’in yeraltında kalan kısmını alternatif sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak sanat mekanları ile yeniden düzenleyen proje, yeraltı duraklarını birbirine bağlayarak AKM’ye doğru uzanan bu yeraltı omurgasını da OBRUK olarak adlandırılan çok katmanlı sergi ve performans yapısı ile sonlandırıyor.

Böylece OBRUK, Taksim’de AKM ile zaten var olan etkinlik kapasitesini çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyor. Kentsel mekanda yeraltı ve yeryüzünü bütünleştiren farklı bir deneyim platformu yaratıyor. OBRUK ile Taksim, kendi döneminin çağdaş kimlik öğesini yeniden üretiyor!

OBRUK, aynı zamanda Taksim’den başlayarak tüm İstanbul’a yayılması planlanan yeşil hareketinin merkezidir. Proje ile kurgulanan uygulama arayüzü ile birlikte kolektif tohumlama süreci, kentin atıl alanlarını yeşil alan olarak dönüştürmeyi hedeflemektedir.

Yapımı yaklaşık bir yılda gerçekleşmesi öngörülen proje alanının üretimi süreci, meydanın vatandaşlar tarafından kullanımına engel olmayacak şekilde programlanıyor.