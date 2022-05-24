Çorumlu Obası’na vatandaş ziyaretleri Pazar günü yapılacak

Çorum Belediyesi tarafından gençliğin hizmetine sunulan Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İlk ve ortaokullar ile liseli gençlerle birlikte Sivil Toplum Kuruluşları tarafından da çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezinde haftanın altı günü etkinlikler düzenleniyor. Diğer günler vatandaş ziyaretine kapalı olan obaya, pazar günleri ise ziyaretler gerçekleştirilebiliyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada açıldığı günden beri okullar ve STK’lar olmak üzere 125 etkinliğe ev sahipliği yapan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 128 Belediye ve 283 proje arasından birincilik ödülü alan Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi hafta içi yapılan okul ve STK’ların etkinlikleri nedeniyle Pazar günü hariç diğer günler halk ziyaretine kapalı olduğu belirtildi.

Son 5 ayda Çorumlu Obası’nda yoğun bir etkinlik ve faaliyet programı gerçekleştirilirken gerçekleştirilen 125 programa yaklaşık 9 bin genç katılım sağladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 18:13