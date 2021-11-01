Çorumlu Obası’na yoğun ilgi

Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nda öğrenci gruplarına yönelik etkinlikler yapılmaya başlandı.

Türkiye’nin oba konseptinde ilk kamp merkezi olan Çorumlu Obası, gençleri misafir etmeye başladı. Düzenlenen yarım günlük programlarda öğrenciler Türklüğün simgelerinden olan oba kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Gençler ayrıca Türklükle özdeşleşen okçuluk sporuyla da tanıştılar. Kıl çadırlarda ve etkinlik alanlarında düzenlenen faaliyetlerde öğrenciler akıl oyunları, okçuluk ve Osmanlı saray oyunu olan matrak oyunu oynarken birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ulaşımın Çorum Belediyesi tarafından sağlandığı etkinlikler, Şehit Osman Aslan Kız AİHL Proje Okulu, Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi okullarından 100’er öğrencinin katılımıyla düzenlendi.

Bu tarzda Türkiye’de bir gençlik kampı olmadığını ve ilki Çorum’da yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Hedefimiz tüm okullarımızdaki öğrencileri buraya getirmek suretiyle hem tarihle bugünü buluşturmak hem de tarihle gençlerimizi buluşturmak, geleceğimizle geleneğimizi bir araya getirmek ve gelenekten aldığımız ilhamla geleceği inşa etmek. Buranın ruhu böyle bir ruh. Zihniniz açık, geleceğiniz aydınlık olsun.” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Çorumlu Obası’nda etkinliklere katılan öğrenciler, Türkiye’de ilk olan bu konsepte bir obayı ve bu imkanları sundukları için Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 18:08