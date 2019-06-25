‘Çorumlu olmaktan bir kez daha gurur duydum’

Çorumlular’ın, tıpkı 7-8 Hasan Paşa’nın torunları olan Abdullah Olçok’lar, Erol Olçok’ların yaptığı gibi tarih boyunca her zaman milli iradeden yana, memleketin milli değerlerinden yana tavrını koyduğunu belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, filmle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Filmi izledikten sonra Çorumlu olmaktan bir kez daha gurur duyduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, şunları dile getirdi: “Dünyanın merkezi, barışın, sevginin ve kardeşliğin şehri Çorum. Çorum birçok medeniyete beşiklik yapmış şehir. Hititlerden Osmanlı’ya, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar olan dönemde büyük kahramanlar yetiştirmiş bir şehir.

Devletine, milletine, milli iradeye ne zaman bir saldırı olsa Çorumlular tavrını her zaman devletinden, milli iradeden yana net olarak koymuşlardır. Tarihteki bu kahramanlarımızdan bir tanesi de 7-8 Hasan Paşa'dır.

Meşhur Çırağan saldırısını hepimiz biliyoruz. 2. Abdulhamid Han'ı tahtan indirmek için yapılan bu saldırıda, kendisiyle gurur duyduğumuz, şehrimizde birçok yere adını koyduğumuz, şehrimizin simgesi olan tarihi Saat Kulesi’ne adını verdiğimiz 7-8 Hasan Paşa, müdahaleyi sopasıyla yapıyor, gönlüyle yapıyor, yüreğiyle yapıyor ve o yiğit adam darbeye engel oluyor. Çorumlular, tıpkı 7-8 Hasan Paşa'nın torunları olan Abdullah Olçok'lar gibi, Erol Olçok'ların yaptığı gibi tarih boyunca her zaman milli iradeden yana, memleketin milli değerlerinden yana tavrını koymuştur.

Bu projeyi ben çok önemsiyorum. Bir kez daha Çorumlu olmaktan, bir kez daha Çorum'daki bu değerlerimizden ve bu kahramanlarımızdan gurur duydum. (Haber Merkezi)