Çorumlu profesör kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'nden emekli Gastroenteroloji Uzmanı Çorumlu hemşehrimiz Prof.Dr. (Emekli Albay) Necmettin Karaeren (72) hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Cumartesi günü aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Karaeren, kalbine yenik düştü.

Karaeren için GATA'da ve Deva Tıp Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından merhumun cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

PROF.DR. NECMETTİN KARAEREN KİMDİR?

1983’te iç hastalıkları, 1985 yılında da Gastroenteroloji Uzmanı olduktan sonra 1988 yılında doçentliğe seçilmiş, 1990’da üniversite doçenti unvan ve yetkisini almıştır. Akabinde klinik doçentliği kadrosuna seçilmiş ve atanmıştır. GATA'dan emekli olduktan sonra Ankara'da özel bir hastanede çalışmaya devam eden Karaeren, Her zorluğun üstesinden gelebilen, yeniliklere teşne, çalışkan bir insan olarak çevresi tarafından çok sevilen bir isim olarak anılıyordu.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2021, 18:48