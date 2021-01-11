Çorumlu profesör koronaya yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum Osmancık nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen KOÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, koronavirüsten hayatını kaybetti.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir dönem başmüdürlük yapan, KOÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş, 4 Ocak günü koronavirüs teşhisiyle Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görmeye başladı.

Tansiyon rahatsızlığı da bulunan Prof. Taş’a yüksek yoğunluklu oksijen tedavisi uygulandı. 8 Ocak tarihinde durumu ağırlaşan Taş, yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Prof. Dr. Taş hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Yunus Taş için bugün sabah saatlerinde, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde tören yapıldı. Törenin ardından Taş'ın cenazesi Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 13:25