Çorumlu ressam hayatını kaybetti

'Komet' adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayata veda etti.

İlk sergisini devlet bursuyla gittiği Fransa'nın Rouen kentinde açan 'Komet' adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, kanser nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

'KOMET' GÜRKAN COŞKUN HAKKINDA

1941 yılında Çorum'da doğan sanatçı, Çorum Lisesi'nin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde çalıştı. Çeşitli insan görünümlerini karmaşık ve kalabalık gruplar halinde fantastik bir yönelimle tuvale yansıttı. Bu dönem resimlerinde en çok siyah rengi kullanan ressam; kırmızı, pembe ve sarılarla ölüm ve acı temasını vurguladı.