Çorumlular ÇEKVA iftarında buluştu

Çorum Eğitim Kültür Vakfı (ÇEKVA) yararına, İstanbul’un gözde mekanlarından birinde düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda Çorumlu katıldı. Yemeğe katılan Çorumlular, dostları ile hasret giderdi.

İstanbul eski Milletvekili ve Vakfın Yönetim Kurulu üyesi Feyzullah Kıyıklık tarafından yemek duasının ardından Vakfın Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, vakfın gelecek yıl 25. yılını kutlayacak olmasının gurur verici olduğunu, yılda ortalama 700 öğrenciye burs veren bu yapının korunup kollanması gerektiği vurguladı.

Samsunlu, konuşmasının sonunda iftarın gerçekleşmesi ve vakfa gelir sağlamak amacıyla haftada bir gün vakıfta toplanan Kadınlar Koluna ve iftara katılan herkese teşekkür etti.

ÇEKVA Yönetim Kurulu Üyesi Feyzullah Kıyıklık, vakfın gayesinin almaktan çok vermeyi amaçladığını, hizmetin daha iyi yapılabilmesi için katılımcı ve üyelerin çoğaltılması gerektiğini, ellerin çok olması halinde yükün hafifleyeceğini söyledi.

Program, Kadınlar Kolunun düzenlediği kermesinin gezilmesiyle sona erdi. (Haber Merkezi)