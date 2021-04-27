Çorum’u unutmadılar

RECEP MEBET

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir mahallede bulunan dekoratif yön levhaları görenlerin ilgisini çekiyor.

Üzerinde bazı başkent isimlerinin yazılı olduğu levha ağacında, dünyanın merkezi Çorum da unutulmadı.

Çayyolu Mahallesi Erdemkent Sitesi’nde bulunan levhaları görüntüleyen bir hemşehrimiz, memleketi Çorum’a da yer verilen çalışmanın büyük beğeni topladığını söyledi.

İstanbul’dan Berlin’e, Anıtkabir’den Kazdağları’na kadar pek çok tanınmış yerin isimlerinin yazılı olduğu levhalarda, Ankara’nın dünya başkentlerine olan mesafesi de belirtildi.

Başkentliler’in sempatisini kazanan çalışmadan övgüyle bahseden mahalle sakinleri de düzenlemede emeği geçen site yönetimini tebrik ettiler.

Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 11:23