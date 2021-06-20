‘Çorum’u Yataş Grubun merkez üssü haline getirdik’

M.BURAK YALÇIN

“Yataş Bedding” Çorum’da ikinci fabrika satış mağazasını hizmete açtı. Yataş Grup Mağaza Yöneticisi ve İdarecisi Doğan Güneş, Çorum’u Yataş Grubun merkez üssü haline getirdiklerini belirterek, “İlerleyen zamanlarda şehrimize yeni yatırımlar yaparak halkımızın Yataş Bedding ve Enza Home markalarına olan sevgilerini boşa çıkartmayacağız” dedi.

‘RESMİ AÇILIŞI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPACAĞIZ’

Ulukavak Mahallesi Çevreyolu Bulvarı Numara 69’da hizmete açılan Yataş Bedding ile ilgili bilgi veren Yataş Grup Mağaza Yöneticisi ve İdarecisi Doğan Güneş, pandemi nedeniyle mağazanın resmi açılışını ertelediklerini belirterek, önümüzdeki günlerde açılışını yapacaklarını söyledi.

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‘ÇORUMLULAR MAĞAZAMIZA İLGİ GÖSTERİYOR’

Çorumluların Yataş Bedding’in zevkli tasarımlarına ciddi ilgi gösterdiğini dile getiren Doğan Güneş, “Buda bizi çok mutlu ediyor. Çorum halkını dünyanın en kaliteli uyku sistemlerini içerisinde bulunduran Yataş Bedding mağazasıyla buluşturduk. Geldiğimiz noktada grup şirketimizle görüşmelerimizde Çorum’un daha büyük potansiyeli olduğunu ve bizlerin burada bir bölge deposu oluşturup, Çorum’u Yataş Grubun Orta Karadeniz Bölgesindeki merkez üssü olma fikrini konuştuk. Yataş Genel Müdürü Nevzat Yıldız ile şirket Ceo’su Nuri Öztaşkın konuyla ilgili desteklerini bizden esirgemediler. Bizde böyle bir projeye imza attık” dedi.

‘YATAŞ BEDDİNG VE ENZA HOME’YE OLAN SEVGİLERİNİ BOŞA ÇIKARTMAYACAĞIZ’

İlerleyen zamanlarda Çorum’a yeni yatırımlar yaparak Çorumluların Yataş Bedding ve Enza Home markalarına olan sevgilerini boşa çıkartmayacaklarını ifade eden Güneş, Çorum’u Yataş Grubun merkez üssü haline getirdiklerini kaydetti.

‘DÜNYADA İLK 20 MARKA ARASINDA OLMAYI HEDEFLİYORUZ’

Müşterilerinin talep ve beklentilerine en iyi şekilde cevap verecek bir mükemmellik anlayışını benimseyerek, fark yaratan, rahat, kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetler sunup, markalarının saygınlığını ve değerini artırmayı misyon edindiklerini vurgulayan Güneş, “Vizyonumuz, yurt içinde ilk 50 sanayi kuruluşu içinde, sektöründe ise yurt içinde 1’nci, dünyada ilk 20 marka arasında olmak. Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın beklentilerini de aşarak Yataş Grup’u sektöründe örnek bir kuluş haline getirmek” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 18:59