Çorum’un çikolata markası

FATİH BATTAR

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, en önemli geleneklerimizden olan tatlılar da misafirlere sunulmak ve sevdiklerinize hediye edilmek üzere raflardaki yerini aldı.

Çorum’da da çikolata denince akla ilk gelen adres olan Prenses ve Nazende Çikolata’da da bayrama özel harika çikolatalar, raflardaki yerini aldı.

12 yıldır Çorum halkının en çok tercih ettiği çikolata markası olan Nazende Çikolata, kaliteden asla ödün vermiyor.

Dünyaca ünlü Belçika çikolatalarından Nazende markası ile spesiyal çikolata üretimi yaptıklarını belirten işletme sahibi Feridun Battar, kaliteli, prestijli, tutkulu ve benzersiz lezzeti olan çikolatalar ile bu bayramda da Çorum halkının hizmetinde olduklarını söyledi.

Çikolatadan şekere, bonbondan drajeye, akideden lokuma kadar yüzlerce ürün çeşidini uygun fiyatlarla Çorum halkının beğenisine sunduklarını dile getiren Battar, Nazende marka çikolataların yanı sıra Ülker, Elit ve Bolce gibi markaların ürünlerinin satışını yaptıklarını ifade etti.

Çorum halkının Nazende markasını çok sevdiğini ve en çok tercih ettiği çikolata markası olduğunu belirten Battar; “Çikolata, tatlı ihtiyacını karşılamak için tüketilebilecek bir yiyecekten çok daha fazlasıdır. Nitekim özel günlerimizde, bayramlarda, davetlerde ya da kız isteme, söz ve nişan gibi etkinliklerde spesiyal çikolatalar her zaman yanımızda. Nazende Çikolata’da birbirinden özel ve lezzetli nişan çikolatası ve kız isteme çikolatası çeşitleri ile özel günlerde fark yarattığı için Çorum halkının en çok tercih ettiği çikolata markasıdır.” dedi

2 yıldır pandemi nedeniyle bayramlaşma olmadığı için bayramların buruk ve hüzünlü geçtiğini belirten Battar, bu bayramın çok daha özel olacağını kaydetti. 2 yıl sonra herkesin yeniden kucaklaşacağını ve birbirlerini ağırlayacağını anlatan Battar, bu özel günde misafirlerine en özel çikolata ve şekerlerini ikram etmek isteyen herkesi Gazi Caddesi Kulaksız Sokak numara 3/D’de hizmet veren Prenses Çikolata ve Bahçelievler Camii yanında faaliyet gösteren Nazende Çikolata Butik Kafe’ye beklediklerini söyledi.