Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Çorum’un en yaşlı ilçesi Kargı oldu. Çorum nüfusunun %15,6'sını yaşlılar oluştururken, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe %33 ile Kargı oldu.

Çorum nüfusunun %15,6'sını yaşlı nüfus oluşturdu

Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2020 yılında ülkemizde 7 milyon 953 bin 555 kişi olup yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %9,5 oldu. Yaşlı nüfusun %44,2'sini erkek nüfus, %55,8'ini kadın nüfus oluşturdu. Çorum’da ise yaşlı nüfus 82 bin 916 kişi olup, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %15,6 oldu.

Yine yaşlı nüfusun %44,6'sını erkek nüfus, %55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %19,8 ile Sinop oldu. Bu ili %18,6 ile Kastamonu, %17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,4 ile Şırnakoldu. Bu ili %3,6 ile Hakkari, %4,0 ile Şanlıurfa izledi. Çorum ili %15,6 yaşlı nüfus oranı ile 81 ilarasında 9. sırada yer aldı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Kargı, en düşük olduğu ilçe merkez Çorum iline bağlı 14 ilçe yaşlı nüfuslarına göre incelendiğinde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçenin Kargı (%33,31) olduğu görüldü. Kargı'yı sırasıyla Dodurga (%27,45), Oğuzlar (%27,42), Laçin %26,81), Boğazkale (%26,70), Ortaköy (%24,90), Mecitözü (%24,51), Bayat ile Uğurludağ (%23,35), İskilip (%22,00), Sungurlu (%19,60), Alaca (%19,05), Osmancık (%18,39), ve Merkez (%10,76) ilçeleri takip etti.

Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 780 yaşlı olduğu görüldü

Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2020 yılında 5 bin 780 oldu. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 800 kişi ile İstanbul, 267 kişi ile Ankara ve 262 kişi ile İzmir iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Ardahan oldu.

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre 66. sırada yer aldı

2020 Dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,5'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %33,5 ile Monako, %28,5 ile Japonya ve %22,9 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 21:00