Çorum’un engelsiz mağazası

FATİH BATTAR

Turkcell, 81 ilde 103 'engelsiz mağaza' konseptini hayata geçirdi. Bu kapsamda Çorum’da Turkcell’in tek engelsiz mağazası Kale Mahallesi (Askerlik Şubesi karşısı)’nde hizmet veren Sıroğlu İletişim oldu.

Çorum’da Turkcell olarak engellilere yönelik böyle bir projenin hayata geçmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Sıroğlu İletişim Mağaza Müdürü Dudu Sır, engelsiz mağaza olarak verdikleri hizmetten şu şekilde bahsetti;

“Engelsiz mağaza vitrininde 'engelsiz mağaza ikonu' yer alan işyerimizde görme engelliler için hissedilebilir zemin ve braille etiketleme bulunurken, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden de kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi kullanılıyor. Aynı zamanda işitme engellilere özel işaret diliyle hizmet verilen, yine işitme engellilere görüntülü çağrı merkezi, çalışanların tabletinden hızlıca bağlanarak destek verebiliyor. Bedensel engelliler için de çeşitli çözümler barındıran engelsiz mağazada, akülü tekerlekli sandalye şarj noktası, kasa ve akıllı destek ünitelerinin bedensel engellilerin ergonomisine uygun şekilde alçak olması ön plana çıkan çözümler arasında yer alıyor.”