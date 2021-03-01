Çorum’un gülü korona aşısı oldu

EROL TAŞKAN

Aile Sağlık Merkezi’nde korona aşısı sağlık görevlilerince aşısı yapılan Ahmet Uçar, kendi lisanınca sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ağabeyi ve yengesi ile birlikte kalan Ahmet Uçar, Çorum’da herkesin gönlünde özel bir yere sahip.

Yaşı 15’in altında kalan gençlerin haricinde, neredeyse tüm Çorum’un tanıdığı Ahmet Uçar, ilerleyen yaşına rağmen, eski sempatisinden ve sevecenliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.

O’nun sevgilisine açtığı hayali telefondan tutun da kendine has yürüyüş ve konuşmasını bilmeyen yoktur.

Biz de bu vesile, Çorum’un en ünlüler listesinin başlarından hiç inmeyen Boyacı Ahmet Uçar’la ilgili sevenlerini haberdar etmenin sevincini yaşıyoruz. Bir de unutmadan söyleyelim ki, üzerine alıp aleykümselam demek isteyen her kim varsa, Ahmet Uçar’ın herkese selamı var.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 19:56