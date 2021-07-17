Çorum’un gümüş takı markası ikinci şubesini açtı

FATİH BATTAR

Çorum’un gümüş takı markası Ayhan Gümüş ikinci şubesini Gazi Caddesi’nde açtı.

Karakeçili mahallesi Gazi Caddesi (Tayşı İş Merkezi)’nde Çorum halkının hizmetine giren Ayhan Gümüş’ün açılışına Çorum eski Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından davetliler işyerini gezerek, işletme sahibi Ayhan Kavlak’a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Yıllardır Hamam Sokak’ta hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Ayhan Kavlak, ikinci şubelerini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kavlak; “Yıllardır bilgi ve tecrübe birikimimiz ile altın ve gümüş üzerinde yöresel motifleri ve tipik Osmanlı desenleri ile işlenmiş takılar, mevcut geniş ürün yelpazemiz ve zevkinize göre tasarlanıp özenle üretilen siparişleriniz olarak güven kalite ve uygun fiyat garantisiyle müşterilerimize sunuyoruz.” dedi

Kavlak, açılışa özel sürpriz indirimleri kaçırmak istemeyen herkesi Ayhan Gümüş’e davet etti.