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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın ev sahipliğindeki ziyarete Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay da katıldı.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem ile bazı birim müdürleri de hazır bulundu.

BAKAN’DAN ERSOY’A VEFA

İzmir’deki depremde yakınlarını kaybeden Çorumlu ailenin acısını paylaşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hıdırlık’ta medfun bulunan Çorum Belediyesi eski Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy’un kabrini de ziyaret etti.

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kadirşinas davranışı ve gösterdiği vefadan dolayı Bakan Gül’e teşekkür etti.

‘Gönül Belediyeciliği’ alanındaki çalışmalarından bahseden Başkan Aşgın, halkın gönlüne dokunacak hizmet ve yatırımlara imza attıklarını ifade etti.

Bakan Gül’ün ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren Aşgın, hükûmetin sinerjisini Çorum’a yansıtan icraatlar gerçekleştirmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi. Aşgın, konuşmasının ardından Adalet Bakanı Gül’e hediye takdim etti.

‘ÇORUM’UN HİZMETİNDEYİZ’

Çorum halkının her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Bizler de hükûmet olarak Çorum’un hizmetindeyiz” dedi.

Sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliğiyle Çorum’un kadim medeniyetlerin şehri olduğunu dile getiren Abdulhamit Gül, “Çorum’da bulunmaktan ve Çorumlu hemşehrilerimizle buluşmaktan mutluyum” diye konuştu.

Çorumlu milletvekillerinin de Ankara’da şehrin taleplerinin takipçisi olduğunu hatırlatan Bakan Gül, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

AK Parti İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Bakan Gül, basına kapalı toplantıda teşkilat yöneticileriyle bir araya geldi. Adalet Bakanı Gül, incelemelerinin ardından dün akşam saatlerinde Çorum’dan ayrıldı.