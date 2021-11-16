Çorum’un Pastacılık Merkezi

FATİH BATTAR

Çorumlu girişimci Arif Levent Atahan, Karakeçili Mah. Albayrak 1. Sok. No: 23/a ( Valilik Binası Arkası), pasta malzemeleri sektörü üzerine dükkan açtı.

Çorum’da pasta malzemeleri satan işletme eksikilğinden dolayı bu işe girdiğini anlatan Atahan, işletme olarak her türlü pasta malzemeleri bulundurduklarını ifade etti.

Pasta sektörüne giriş hikayesini anlatan Atahan, eşinin pasta kursuna katıldığını ama Çorum’da pasta malzemeleri satan yer bulamadıklarını ve sürekli internetten sipariş verince Çorum’da bu eksikliği gidermek için Pastacılık Merkezi’ni faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Krem patisserie, kremşanti, damla çikolata, pul çikolata, ganaj çikolata, kek kalıpları, muffin kapları, kopatlar, kurabiye kalıpları, pasta ve kurabiye malzemleri ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Atahan, pasta ve kurabiye yapmak için malzeme bulamayan herkesi Pastacılık Merkezi’ne davet etti.