Çorum’un tanıtımı için kolları sıvadılar

HABER/YORUM EROL TAŞKAN

Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler, Çorum'un uluslararası anlamda tanıtımı için kolları sıvadı. Gazetemize gelerek, hayallerindeki projeyi büyük bir heyecanla bizimle paylaşan gençler, 7 ayrı dilde Çorum'un tanıtımı için özel videolar çekerek, internet ve sosyal medya hesaplarında yayınlayacaklar.

Çorum'un kendilerine yurt olduğunu ve Çorum'a karşı kendilerini sorumlu ve borçlu saydıklarını anlatan gençler, büyük bir heyecan ve ciddiyetle hedeflerinden bahsettiler.

Duyduğumuzda, onları tanımış olmanın gururu, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Kazakistanlı Timur Nüsuphan, Kazakistanlı Eskermes Törebay ve Zambiyalı Sylvester Nyirenda projenin ana omurgasını oluşturan isimler.

Çorum'a ve Hitit Üniversitesi'ne karşı duydukları vefayı sözde bırakmayıp hayata taşımakta kararlı olan genç öğrenci kardeşlerimiz, anlam dolu cümlelerle düşüncelerini ve hedeflerini paylaştı.

Şu an Kamerun'da yaz tatili geçiren Kamerunlu Marcel ve Sümeyye'nin de proje ekibi içerisinde yer aldığını aktaran Proje Koordinatörü Timur Nüsuphan, "Bize kucak açan Çorum'un samimiyetinden ve bize aile oluşundan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Üniversitemiz bize yurt oldu, yuva oldu. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte hayata taşımaya gayret ettiğimiz projeler üzerinde akıl birliği yapıyoruz. Bizim yapabileceğimiz en güzel şey, kalbini Çorum'a veren yabancı öğrenciler olarak Çorum'un tanıtımına katkı sağlamaktır. Şimdilik İngilizce, Fransızca, Rusça, Kazakça, İspanyolca, Arapça ve Hintçe olmak üzere 7 ayrı dilde hazırlayacağımız tanıtım videolarıyla Çorum'un bize karşı gösterdiği hamiyetperverlik ve samimiyete karşı bir vefa göstermeyi bir görev olarak kabul ediyoruz." dedi.

Biz onları çok sevdik ve sergimizin de boş bir sevgi olmadığını bir kez daha gösterdiler.

Hakimiyet'i evleri, şu garibi de ağabeyleri olarak kabul eden kardeşlerimizle projeleri üzerine istişarelerde bulunduk.

Her biri kendi alanında oldukça başarılı olan gençlerin üstlendiği bu sosyal projenin, Çorum'a katacağı önemli katlılar olacağına yürekten inanıyorum.

Her şeyden öte, Çorum'un kucak açtığı bu gençlerin gönlündeki Çorum ve Türkiye sevgisidir.

Henüz öğrenciyken bile Çorum'a katkı sağlamayı kendilerine sorumluluk olarak göre dev yürekli bu gençler, yarın ülkelerine döndükten sonra, Çorum için Türkiye için vazgeçilmez neferler olacak ve her daim vefalarını gönüllerinde yaşatacaklar.

Şimdilik fikir aşamasındaki projelerini bizimle paylaşan gençler, belirledikleri çalışma takvimini adım adım hayata taşıyacaklar. Üniversite başta olmak üzere ilgili kurum ve yetkililerle de projelerini paylaşacaklarını ifade eden gençlerin bu heyecanını ve azmini biz de sayfalarımıza taşıyıp, okurlarımızla paylaşmak istedik.

Çorum'un tarihi ve turistik değerlerinin yarı sıra, doğal güzelliklerini, kültürünü, leblebisini, sanayisini, misafirperverliğini olmak üzere ne kadar değeri varsa hepsiyle ilgili ciddi bir araştırma süreci başlatan gençlerin ilk çekimleri de yakın zamanda başlayacak.

Onların heyecanına ortak olmak, elbette ki bizim de boynumuzun borcu olacak. Yüreği Çorum için atan herkesin olduğu gibi, bu gençlerin de yanında yer alacak olmanın onurunu yaşayacağız.