Cumartesi kurulacak pazar sayısı 5'e yükseldi

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri kurulacak pazarlarla ilgili yeni kararlar aldı.

Geçtiğimiz günlerde alınan karar ile 8 ve 15 Mayıs'ta Pazartesi, Cuma, Cumartesi ve Akkent pazarının koronavirüs tedbirleriyle açılmasına karar vermişti. Valilik 4 pazara Perşembe Pazarı'nı da ekledi.

İşte pazarlarla ilgili alınan yeni kararlar;

MADDE 1- Kendi yerlerinde kurulması kararlaştırılan Pazartesi, Cuma, Cumartesi ve Akkent semt pazarlarına ilave olarak Perşembe semt pazarının da kendi yerinde kurulmak üzere müsaade edilmesine,

MADDE 2- Pazar yerlerinin sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapılması amacıyla açık olabilmesine, temizlik ürünleri, ayakkabı, giyim, züccaciye, hırdavat, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine ve vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarının temini amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerlerine gidip gelebilmeleri için izin verilmesine,

MADDE 3- Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulmasına müsaade edilen Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Akkent semt pazarı yerlerine aynı anda en fazla, pazar yerinde tezgâh açan esnaf sayısının 4 katı kadar müşteri alınabilmesine,

MADDE 4- Pazar yerlerine giriş-çıkışların kontrollü şekilde hazırlanan noktalardan yapılmasına, yığılmaların önlenmesi ve kontrolsüz girişlerin önlenmesi için fiziki tedbirlerin kolluk birimleri ile zabıta görevlileri tarafından alınmasına,

MADDE 5- Pazar yeri kurulumunda pazar tezgâhları arasında en az 3 metre mesafe bulunmasının sağlanmasına,

MADDE 6- Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulmasına müsaade edilen Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Akkent semt pazarı yerlerine tezgah kurulumu için gelen pazarcı esnafının pazar yerleri girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, HES kodu alamayan pazarcı esnafının pazar yerine girişine, tezgah kurmasına, herhangi bir şekilde satış yapmasına müsaade edilmemesine, izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen kişilerin, izolasyon amacıyla konaklama yeri olarak belirlenen İlimiz Merkez Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurduna gönderilmesine ve kalan izolasyon sürelerinin Yurtta tamamlatılmasının sağlanmasına, ilgililer hakkında idari ve cezai işlemlerin gerçekleştirilmesine,

6.1. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alınacak HES kodu sorgulamasının pazar yeri girişlerinde kontrolünün yapılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünden kolluk görevlisinin, Belediye Başkanlığından zabıta memurunun, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli, ilgili oda temsilcisi personelin görevlendirilmesine ve iki ayrı kontrol ekibi oluşturulmasına, Belediye Başkanlığınca her semt pazarı girişinde bu maksatla iki ayrı kontrol noktası oluşturulmasına,

6.2. Pazar yerinde, pazar alışverişine gelen vatandaşlara da sondajlama usulüyle Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması yapılmasına, izolasyon kuralına uymadığı tespit edilen kişilerin, izolasyon amacıyla konaklama yeri olarak belirlenen İlimiz Merkez Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurduna gönderilmesine ve kalan izolasyon sürelerinin bu Yurtta tamamlatılmasının sağlanmasına, ilgililer hakkında idari ve cezai işlemlerin gerçekleştirilmesine,

MADDE 7- 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulmasına müsaade edilen semt pazar yerlerinin etrafının bariyerlerle kapatılarak giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasına,

MADDE 8- 15 yaş ve altı kişilerin pazar yerlerine girişine müsaade edilmemesine,

MADDE 9- Pazar yerlerinin giriş ve çıkışlarında yeterli miktarda temizlik ve hijyen maddelerinin bulundurulmasının sağlanmasına pazar yeri girişine ve içerisine tezgâhlar arasında oluşan yürüyüş yolu koridorları üzerine 50 metre aralıklarla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Seyyar Sebzeciler Odası (Pazarcılar Odası) tarafından dezenfektan stantları konulmasına, içerisinde sürekli kullanılabilir dezenfektan bulundurulmasına, tezgâh açacak pazarcı esnafına eldiven dağıtımı yapılmasına,

MADDE 10- Pazar faaliyetlerinin gün boyu takip edilerek pazar sırasında tezgâhlar önünde meydana gelebilecek olası yoğunlaşmalara görevlendirilen zabıta ve kolluk görevlilerince anlık olarak müdahale edilmesine, yapılacak anonslar yardımıyla kuralların sık sık hatırlatılmasına ve kalabalıkların oluşmasına izin verilmemesine,

MADDE 11- Kontrol ve takip birimlerince Cumartesi günü pazar yerlerindeki gelişmelerin anı anına takip edilmesine, yaşanabilecek her türlü aksamaya karşı ivedi şekilde müdahalede bulunulmasına ve gerekli ilave tedbirlerin alınmasına,

MADDE 12- Pazar yerlerinin gün boyu zabıta görevlileri ve kolluk birimlerince denetlenmesinin sağlanmasına karar verişmiştir."