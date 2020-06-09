Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit öğretmen için anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)