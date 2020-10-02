‘Çürümüş sistemle adalet sağlanamaz’

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi servislerini ziyaret etti.

Hastane temsilcileri Ahmet Ceylan, Adnan Özbulut, Barış Hüneröz, Özlem Kenanbeyoğlu ve Fahri Alacalı’nın da eşlik ettiği ziyarette Saatcı, sahada sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, moral ve motivasyon desteği verebilmek için her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini, çalışanların haklı taleplerini sürekli gündemde tutacaklarını ve takipçisi olacaklarını söyledi.

Saatcı yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanları nezdinde döner sermaye sistemi artık kabul görmemektedir. Yeni yayınlanan döner sermaye yönetmelikleri de çözüm üretmemiştir. Daha önce yapılan 3 aylık tavandan ek ödeme yaşanan adaletsizliği derinleştirmişti. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen yanlıştan dönülmemiştir. Yapılacak tavandan ek ödeme sistemi de mağduriyeti artıracaktır. Açıkça görülüyor ki bu sistem artık işlemiyor, alın terini yok sayıyor. Tüm yetkililere yeni sistemin inşası için çözüm reçetesini sunduk. Belli bir ücret dağıtılıyor ve adalet sağlanamıyorsa bizim buna itirazımız var. İnsanların vicdanlarındaki adalet duygusunu sarsarsanız başarılı olamazsınız. Biz döner sermayeyle alakalı çalışmalar yaptık. Bütün yetkililerin önlerine bu çalışmaları koyduk. Döner sermaye yönetmeliğinde hekim ve hekim dışı personelin havuzu mutlaka ayrılmalı. Bir tarafta performans üreten bir kesim var, bir tarafta performans üretmeyen ama performans üreten doktorun üretmiş olduğu performansa göre ücret alan bir sağlık çalışanı grubu var. Sağlık çalışanları kamu adına hizmet veriyor. Kamu adına hizmet verdiğimiz bir yerde hastanenin gelirine bağlı olarak bir ücret politikasının belirlenmesi doğru bir şey değil. Bunu yaptığınız sürece çalışanların içerisinde adaleti sağlayamazsınız.

Döner sermaye sistemi gövdesi çürümüş bir ağaca dönmüştür, meyve vermesi mümkün değildir. Çürümüş bu sistemle adaletin sağlanması da mümkün değildir. Her platformda mevcut döner sermaye yönetmeliğiyle bu işin çözülemeyeceğini anlatıyor, somut ve gerçekçi projelerimizi yetkililerle paylaşıyoruz. Maliye’den milyarlarca lira alıp dağıttıktan sonra hiç kimseyi memnun edemiyorsanız dağıtımda ciddi bir hata olduğu apaçık ortadadır. Aynı hatada ısrar etmekle ne amaçlanmaktadır, anlamak mümkün değil. Esasında zor olan bu kadar büyük paraları dağıtıp, hiç kimseyi memnun edememektir. Bürokrasi zoru başarmıştır. Haziran ayından bugüne kadar 66 şiddet vakası yaşanmış, Sağlık çalışanlarının fedakârlığının dilden dile dolaştığı bir süreçte şiddet durmamış, 143 sağlık çalışanımız şiddetin kurbanı olmuştur. Hiç kimsenin o hastanenin camını çerçevesini kırmaya ve sağlık çalışanlarına saldırmaya, tehdit etmeye, zarar vermeye ve yaralamaya hakkı yoktur.”