‘Daha güçlü Çorum için konfederasyon çalışmamız devam ediyor’

HURŞİT BOZKURT

Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İlker Çelik ve yönetimi gazetemizi ziyaret etti.

Çelik, birlik ve beraberliği daha güçlü bir Çorum için konfederasyon çatısı altında bir araya gelmek için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Çorum Hitit Dernekler Federasyonu Meclis Başkanı Dr. Atila Ilıman, Genel Başkan Yardımcısı Ali Uykun, Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Çivaş, Meclis Başkan Yardımcısı Seyit Ali Taş, Meclis Başkan Yardımcısı Ünal Arslan ve Gençlik Konsey Başkan Yardımcısı Atakan Taş’ın da yer aldığı ziyarette, çalışmalar hakkında bilgi veren Genel Başkan İlker Çelik, geleceğe daha güçlü ve birlikteliğine bağlı bir Çorum bırakabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Var olan tüm federasyonlarla görüşmelerin devam ettiğini vurgulayan İlker Çelik, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaretinde şunları söyledi, “Çorumlular olarak birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek ve dayanışmamızı artırmak adına konfederasyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Her federasyon kendi özelinde çalışmalar yürütürken, en tepede Çorum ortak paydasında barışık, daha sıkı bağlarla birbirlerine bağlanmış bir birliktelikle geleceğe daha güçlü bir Çorum tesis etmek için çalışıyoruz. Tek hedefimiz Çorum’a ve hemşehrilerimize katkı sağlayıp, birlikteliğimizden alacağımız güç ve samimiyetle daha güzel hizmetlere adım atabilmek.”

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2021, 18:08