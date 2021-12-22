‘Daha temiz bir çevre için elektrikli araç sayısı artmalı’

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, “Elektrikli ve Hibrit Araçlar” panel düzenledi.

MYO Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panel saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, otomotivde elektrik araçların her geçen gün daha fazla gündeme gelmeye başladığını belirterek, “Elektrikli araçlar Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile de Türkiye’de çokça konuşulmaya başlandı. Çevre kirliliği ve buna bağlı olarak meydana gelen iklim değişikliği gibi olumsuzluklar fosil yakıtlı araçlara alternatif sistemleri gündeme getirdi. Trafikte bulunan araçların yüzde 60’ını otomobiller oluşturuyor. Ve bu araçlardan çıkan gazlar kullanılan yağlar gibi atıklar çevreyi kirletiyorlar. Elektrikli araçların sayılarının artması ile birlikte fosil yakıtlı araçlardan kaynaklı çevre kirliliği de sona ermiş olacak.”dedi.

Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, bu tür panelleri yapmaya devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise insanların ileride daha iyi bir çevrede yaşayabilmesi için çevre kirliliğinin azaltılması gerektiğini kaydederek, elektrikli araçların çevre kirliliğinin azaltılması noktasında katkısının büyük olacağını söyledi. Açılış konuşmaların ardından panele geçildi.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Furkan Karabulut’un moderatörlüğünde yapılan panele konuşmacı olarak katılanlar ve konu başlıkları şunlar:

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram ‘Türkiye’de Elektrikli ve Hibrit Araçlar’, ABB E-mobilite Pazarlama Sorumlusu Mina Başaran ‘Elektrikli Araç Şarj İstasyonları’, Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Karamangil ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Otomotiv Sektörü’, Hitit Üniversitesi Elektrik ve Enerji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyfi Şevik ‘Güneş Enerjili Araç Şarj İstasyonları’