Davutoğlu’na Çorum daveti

Gelecek Partisi Ankara İl Başkanlığı binasının açılışı yapıldı. Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı açılış törenine Çorum'dan da yoğun katılım olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz ay partinin Ankara İl Başkanı olarak göreve başlayan Çorumlu Osman Hakan Kılıç'ı bu önemli günde Çorumlular olarak yalnız bırakmadıklarını ifade eden Gelecek Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu; “Ankara İl Başkanlığı binamız ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Açılış törenine Çorum'dan, Gelecek Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü ile birlikte teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren parti üyeleri katıldı. Açılışta, partinin kurucuları arasında yer alan Nihal Olçok da yer aldı.

DAVUTOĞLU İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜLER

Yapılan açıklamaya göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasının açılış töreninde Çorum heyetiyle de yakından ilgilendi. Gelecek Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü ve açılışa Çorum'dan katılan misafirler ile özel bir görüşme de gerçekleştiren Davutoğlu, Çorum'a selamlarını iletti. Davutoğlu; "Yeni bir siyaset anlayışını egemen kılmaya geliyoruz. Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Çorum heyeti, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün, Selim Temurçi, Nedim Yamalı ve Feramuz Üstün ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

DAVUTOĞLU'NU ÇORUM'A DAVET ETTİ

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Av. Gökhan Külcü, açılışta Davutoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kendisini Çorum'a davet ettiklerini belirtti. Külcü; ''Ankara İl Başkanlığı binamızın açılış törenine Çorum heyeti olarak katılım sağladık. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve İl Başkanı olan hemşerimiz Sayın Osman Hakan Kılıç'ı bu önemli günde yalnız bırakmadık. Ankara'ya ve ülkemize il başkanlığı binamız hayırlı uğurlu olsun. Genel Başkanımız ile bu açılışta özel bir görüşmede gerçekleştirdik. Kendisini yakında gerçekleştireceğimiz Çorum İl Başkanlığı açılışımıza davet ettik. Gelecek Partimizin Çorum teşkilatlanmasını da kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız ve yönetim kurulumuzu Çorum kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

‘GELECEK PARTİSİ BAHARIN HABERCİSİDİR’

Meşrutiyet Caddesi'ndeki il başkanlığı açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile başladı. Törende seğmenler de bir gösteri sundu.

Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta pazar günü İstanbul il başkanlığını hizmete açtıklarını belirterek, "Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açacağız demiştim. Şimdi il binamızı açıyoruz. Cemre, baharın habercisidir. Gelecek partisi, bahar habercisidir. Birinci Meclis gibi kapsamlı, temsil gücü en yüksek kurucular kurulunu oluşturduk. Yaklaşık 2 ayda 36 il başkanının atamasını gerçekleştirdik. Diğer il başkanlarının atamasını da 1 ayda tamamlayacağız.” dedi.