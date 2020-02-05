DED’den teşekkürlü kutlama

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (DED) Çorum Şube Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, gazetemizi ziyaret ederek, 30. yılımızı kutladı.

DED Yönetim Kurulu üyeleri Hüseyin Kır, Halit Yıldırım ve Adem Arslan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Hakimiyet Gazetesi’nin 30. yılına dair görüşlerini paylaşan Turhan Candan, “Hakimiyet Gazetesi kurulduğu günden itibaren Çorum’da sağduyuya, toplumsal barışa, sanat-kültür ve edebiyata dair kıymetli hizmetlere imza attı. Tüm bunlar için gönülden teşekkür ediyor ve başarılarınızın nice yıllar devam etmesini diliyorum.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, iyi dilek ve temennileri için DED yöneticilerine teşekkür etti. Taşkan, “Dil ve Edebiyat Derneği’nin başarılı hizmetleri bizim için de gurur kaynağı olmakla birlikte, gazetemize taşıdığımız önemli haberler arasında her zaman yeri aldı. Bu memleketin sanat, kültür ve edebiyatla yoğrulmasında, hususen de gençlerimize yönelik kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasındaki gayretli çalışmalarınızı övünçle takip etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan gönül dostlarımıza her zaman Hakimiyet’in ve gönlümüzün kapıları sonuna kadar açık kalacaktır.’” dedi.