Demir Makina’dan Tahıl Depolama Merkezi

M.BURAK YALÇIN

Demir Makina, modern Tahıl Depolama Merkezi tesisi kuruyor.

Çorum-Ankara Yolu 35. km’de Deniz Köyü civarında inşaatına başlanan Tahıl Depolama Merkeziyle ilgili Demir Makina sahibi Sinan Demir bilgi verdi.



‘7 BİN M2, 5 BİN TON KAPASİTELİ’

Tesisi 2020’nin Nisan veya Mayıs ayı gibi bitirmeyi planladıklarını belirten Sinan Demir, “7 bin m2 alana 5 bin ton kapasiteli silo tesisine ek olarak tohum eleme, gübre, yem, un satışı ve depo kiralama, ürün alımı yaparak dışarıda kazandığımızı memleketimize aktarmak adına inşaatımıza Allah’ın izni ile başlamış bulunuyoruz” dedi.



‘2014 YILINDA KURULDUK’

Demir Makina Sanayi’nin 2014 yılında kurulduğunu ifade eden Sinan Demir, kuruluş amaçlarının tahıl depolama sistemleri, taşıma sistemleri, montaj ekipmanları imalatı ve montajını yapmak olduğunu belirterek, “Demirmaksan Makina gün geçtikçe iş istihdamını artırarak daha büyük projeler, daha büyük atılımlar ve daha büyük müşteri portföyü ile siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir” diye konuştu.



‘TÜRKİYE’DE İSMİMİZİ DUYURDUK’

Demirmaksan Makina’nın Türkiye genelinde bulunan silo imalatı yapan bazı firmalara da montaj desteği vererek Türkiye'de ismini duyurduğunu da sözlerine ekleyen Demir, “Daha büyük işler daha büyük başarılar kazanması ancak ve ancak müşteri memnuniyetinden geçiyor. Bizde bunun farkındayız. Kaliteden asla ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.