Demiryolunun uygulama projesinin tamamlanmasını fırsata çevirelim

Haber/Yorum:FATİH AKBAŞ

Çorum ve sanayisinin gelişmesinde önemli bir kuvvet çarpanı olması beklenen demiryolu projesinde önemli bir aşamaya gelindi.

Kırıkkale-Çorum, Çorum-Amasya ve Amasya-Samsun olmak üzere üç etap halinde ihalesi yapılan uygulama projesi yapımında işin Kırıkkale-Çorum arasında ki çalışmaları tamamlandı. Çorum-Amasya ve özelliklede coğrafi şartların zorluğundan dolayı Amasya-Samsun arasında uygulama projelerinin bitiş tarihinin uzama ihtimali bulunuyor.

İşte bundan dolayı da iktidar ve muhalefet partilerinin TBMM’de Çorum’u temsil eden milletvekillerine önemli bir görev düşüyor. O da Kırıkkale-Çorum arasında demiryolunun uygulama projesinin bitmesini şehir için fırsata çevirmek. Projenin diğer etaplarının bitmesini beklemeden sadece bizi ilgilendiren kısım için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunup inşaat ihalesinin daha erken yapılmasını sağlayıp bir adım öne geçebiliriz. Sadece Kırıkkale-Çorum etabının bile tüm süreçler tamamlandıktan sonra en az 3 yılda tamamlanacağı düşünüldüğünde bile erken harekete geçmenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Şu saatten itibaren kaybedilen her saat Çorum’un aleyhine işliyor.

AVRUPA’YA İHRACAAT YAPAN FİRMALAR İLERİDE SERA GAZI EMİSYONU KISKACINA GİREBİLİR

Avrupa Birliği daha önce 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu düşürme hedefini yüzde 40 olarak belirlemişken bu rakamı 2021 yılında yaptığı toplantı ile yüzde 55 olarak güncelledi. 2050 yılında ise sıfırlamayı hedefliyor. Tam da bu noktada özellikle ihracat yapan firmalar için demir yollarının önemi bir kat daha artıyor. Yakın zamanda AB’ye ihracat yapacak firmaların karbon salınımları daha çok dikkate alınacak ve buna göre ya ek vergiler getirilecek ya da ihracat kısıtlamasına gidilecek.

İLTİSAK HATLARI OSB’LERİN AB’YE AÇILAN YENİ KAPILARI OLACAK

Türkiye’de özellikle Avrupa’ya ihracat yapan büyük firmalar üretimin tüm aşamaları ile nakliyesinde sera gazı emisyonunu düşürmek için çalışıyorlar. Özellikle nakliyede fosil yakıtların kullanıldığı araçların yerine fabrikanın içinden itibaren demiryolu ile nakliyeyi tercih ediyorlar. Bu firmaların sayısı her geçen gün artıyor. İşte tam da bu noktada iltisak hatlarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Demiryolunun geçtiği illerde OSB’ler içine yapılan iltisak hatları, firmaları özellikle Avrupa’ya ihracatta öncelikli hale getiriyor. Bu hatların bulunduğu OSB’ler yatırım için de cazibe merkezi oluyor.

ÇORUM OSB MÜDÜRLÜĞÜ İLTİSAK HATTI İÇİN ÇALIŞMA YAPMALI

Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun Demiryolu Projesi’nin Çorum kısmında il merkezinde Organize Sanayi Bölgesi’nde lojistik istasyon, Akkent Mahallesi’nde ise yolcu istasyonu bulunuyor. Çorum’un erken adım atması gereken konulardan birisi de lojistik istasyonun Organize Sanayi Bölgesi içindeki iltisak yani bağlantı hatlarının en kısa sürede projelendirilmesi meselesidir. Çorum OSB’nin daha çok yatırımcı çekmesi ve rakiplerine göre bir adım daha öne geçmesi için demiryolunun yanında iltisak hatlarının yapılması da önem arz ediyor.

Bu hatların işletmeciliği TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, projelendirme ve yapım çalışmaları ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. İltisak hatlarını bazı firmalar kendilerine özel yaptırdıkları gibi OSB’lerin içinde daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde de inşa edilebiliyor.

PROJENİN KIRIKALE-ÇORUM BÖLÜMÜNDE HANGİ YAPILAR OLACAK?

Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun Demiryolu Projesi’nin yaklaşık 110 km olan Kırıkkale-Çorum kısmının uygulama projeleri tamamlanmış durumda.

Projenin bu bölümünde 153 adet kutu menfez, 65 adet alt geçit, 10 adet üst geçit, 18 adet köprü ve 8 adet tünel yapılması planlanıyor. Projenin sadece bu kısmının yaklaşık maliyetinin güncel rakamlara göre 5 milyar lira olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 17:35