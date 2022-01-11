Deniz Feneri gönüllülerinden Kızılay’a destek

FATİH AKBAŞ

Deniz Feneri Derneği Çorum gönüllülerinin ‘Çocuklar Üşümesin’ sloganıyla başlattıkları yardım kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında örülen giyim malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kızılay Giyim Evi’ne teslim edildi.

Deniz Feneri Derneği Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlı, ‘Çocuklar Üşümesin’ adında geleneksel hale getirdikleri kış kampanyasıyla muhtaç ailelere ve çocuklarına yardım eli uzattıklarını belirtti.

Soğuk hava koşulları altında yaşam mücadelesi veren mazlumlar için örgü kıyafet yardımı organize ettiklerini belirten Yasemin Eyvazlı, gönüllüler tarafından örülen bere, kaşkol, yelek, kazak ve hırka gibi malzemeleri Kızılay Çorum Giyim Evi’ne teslim ettiklerini söyledi.

Eyvazlı, duyarlılıklarından dolayı iyilik gönüllüsü ev hanımlarına teşekkür etti.

Kızılay Çorum Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu, Yasemin Eyvazlı olmak üzere aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün eşi Seher Çöplü’nün de bulunduğu tüm Deniz Feneri Derneği Çorum gönüllülerine teşekkürlerini iletti.