Deniz Tarım’dan 8 milyon liralık yatırım

M.BURAK YALÇIN

Sinan Demir’in sahibi olduğu Deniz Tarım’ın Düvenci Ovası’na kuracağı 8 milyon liralık “Deniz Tahıl Depolama Merkezi”nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Dün gerçekleşen temel atma törenine Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nevzat Hoşgör, Deniz Tarım sahibi Sinan Demir, çevre köylerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşma yapan Deniz Tarım sahibi Sinan Demir, kuracakları tesis ile ilgili bilgi verdi.

6 bin ton kapasiteli tesisin Kasım ayı sonunda hizmete gireceğini belirten Sinan Demir, “İleri teknoloji buğday depolama ve çelik silo tesisimiz 23 dönümlük alanda 5 ton saat kapasite tohum, bakliyat eleme tesisi, 6 bin ton kapasiteli depolama tesisi, 100 ton dolum boşaltım sistemi ve ikinci etap olarak 120 adet büyükbaş besi çiftliği içermektedir. Eleme tesisimizde Eylül ayında hizmete açılacak. Saate 5 ton eleme yapacak.” dedi.

Deniz tarım olarak buğday, arpa, mısır, ay çekirdeği, nohut, mercimek gibi tahılları direk üreticiden temin ettiklerini aktaran Sinan Demir, söz konusu ürünleri en uygun şekilde müşterilere satarak Türk tarımının, köylünün ve çiftçinin yanında olduklarını söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat da tesisin, bölgedeki çiftçinin ürününün değerlendirilmesine, depolanmasına büyük katkı sunacağına inandığının altını çizerek, “Kendileri de bu hizmeti inşallah denizler gibi bol bereketli kazanç elde ederler. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da hayırlı olsun dileklerini ileterek, her zaman yanlarında olduğunu kaydetti.

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ise Düvenci Ovası’nın toprağının ev verimli topraklar olduğunu vurgulayarak, “Bölgemiz için güzel bir yatırım olduğuna inanıyorum. Ayrıca Sinan Demir beyefendiye de böyle bir yatırımı Düvenci Ovasına yaptığı için de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından butona basarak, temel atma işlemi gerçekleştirdi.

Törende Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Nevzat Hoşgör de Sinan Demir’e plaket takdim etti.