Dere yatağında istila

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Melikgazi Deresi’nin yabani otların istilasına uğradığı bildirildi.

Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz semti sakinleri, dere yatağını kaplayan istilacı bitkilere dikkat çektiler.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili bilgi veren vatandaşlar, bahar aylarında dip temizliği yapılan derenin son günlerde yeni bir sorunla karşı karşıya olduğunu dile getirdiler.

Çorum’un çevresindeki diğer havzalarda da karşılaşılan istilacı otların dere boyunca yayıldığına işaret eden vatandaşlar, su yüzeyini kaplayan bitkilerin çevre sakinlerini endişelendirdiğini ifade ettiler.

Bitki köklerinin suyun akışını olumsuz etkileyerek dere yatağında tortulaşma, koku ve hatta baskınlara sebebiyet verebileceğine işaret eden vatandaşlar, yetkililere seslenerek tedbir alınmasını istediler.