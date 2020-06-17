Dereköy’ün mera sorununa destek sözü

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın, Dereköy’de yaşanan mera sorununun çözümüne yardımcı olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan KÖYDES seçimleri sırasında Dereköy Muhtarı Erol Perişan tarafından dile getirilen sorunlarla ilgili olarak köye giderek incelemelerde bulunan ve konuyla ilgili bilgi alan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kurumlarla gereken görüşmeleri yapacaklarını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre Köy Muhtarı Erol Peşiran, köyün meralarından başka bir köyün yararlanmaya çalıştığını, bu durumun kendilerini zor duruma soktuğunu, arazilerine zarar verildiğini bildirerek, bekçi-korucu tutacaklarını ancak bekçinin maaşını ödemekte güçlük çektiklerini söyledi. Perişan, tutacakları bekçinin 3 aylık maaşının Çorum Valiliği tarafından ödenmesini talep etti.

Tahtasız ve beraberindekiler ise sorunun çözümü konusunda gereken desteği sağlayacaklarını ve olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 18:35