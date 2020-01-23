Dev proje yakında yeniden başlıyor

RECEP MEBET

Yunus Marketler Zinciri’nin inşaat sektöründeki prestij yapıları arasında gösterilen ‘Çorum Yunus19 Konutları ve AVM Projesi’nin, ilkbaharda yeniden başlayacağı öğrenildi.

Proje tadilatının ardından yeniden ruhsat alınan Yunus19 AVM ve Rezidans’ın, Şubat-Mart döneminde başlayacak inşaa çalışmaları ile hızla yükseleceği bildirildi.

Eski Otobüs Terminali’nin bulunduğu alanda 24 kattan oluşacağı belirtilen projede, 2 büyük market alanının yanı sıra 27 mağaza ve yiyecek-içecek bölümlerinin yer alacağı duyurulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020, 12:41