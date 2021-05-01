Dev yatırımla dünyaya açılıyor

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Hemşehrimiz Umut Yıldırım’ın kurucusu olduğu online araç kiralama platformu Yolcu360, Eksim Holding yatırımı ile dünyaya açılıyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında gösterilen Yolcu360, 30 milyon dolar değerlemeden 6 milyon dolar seri A yatırımı aldı.

Edinilen bilgilere göre, Eksim Ventures yatırımı Yolcu360 platformunun yalın ve kullanıcı dostu özelliklerini koruyarak teknolojik yatırımları hızlandırmak yönünde önceliklendiriliyor. Platformun fonksiyonel özellikleri genişletilirken, yeni ürün ve lokasyon girişlerinin, arama süreçlerinin, B2C yerelleştirilme seçeneklerinin, mobil uygulama ve dünya çapında giderek daha yaygın hale gelen kullan-bırak sistemi hazırlıklarının tamamlanması 2021 hedefleri arasında ilk sıraları alıyor.

Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak ile birlikte katıldıkları online programda yeni döneme ilişkin büyüme hedeflerini paylaştı.

Seri A yatırımıyla hedeflerine hız kazandıran şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Silikon Vadisi’nden yola çıkan ve kuruluşundan kısa bir süre sonra hikâyesini Türkiye’den devam ettirme kararı alan Yolcu360, şimdi de dünyaya açılmak ve Unicorn olmak için çok önemli bir adım attı. Araç kiralama platformu Yolcu360, yeni hedefleri için 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20’si karşılığında Eksim Holding’e bağlı Eksim Ventures’tan 6 milyon dolarlık seri A yatırımı aldı.

TÜRKİYE’NİN EN HIZLI BÜYÜYEN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ

2020 yılında, son dört yıldaki yüzde 10 bin 632 rekor büyüme oranıyla ‘Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketi’ seçilen Yolcu360, 2020 yılında 22 milyon ziyaretçiye ulaşan dev bir operasyon haline geldi.

Herkesin istediği anda, istediği yerde ve istediği model kiralık araca ulaşabilmesini ‘Araç kiralamak ne kolaymış!’ mottosuyla hayata geçirmeyi başardıklarını anlatan Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım, Yolcu360’ın araç kiralama sektörüne, rekabet eden değil rekabet edilecek yeni kulvarlar açan bir ‘oyun değiştirici’ olarak son derece özgün yaklaşımlar kazandırdığına vurgu yaptı. Yıldırım, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Yolcu360 tamamen ihtiyaçlardan yola çıkarak hayata geçirilmiş bir sistem. Şu anda Türkiye’de ehliyeti olan her 10 kişiden altısının aracı yok, bize göre almasına da gerek yok. Artık Yolcu360 var. Birkaç tıkla bir dakikanın altında istenilen aracın, istenilen lokasyonda ve istenilen zamanda kiralanabilmesini sağlıyoruz. Türkiye’de 2 binden fazla lokasyonda 100 bin araçlık ekosistemimiz ile hizmet veriyoruz.

Yolcu360 ekibi misafirlerinin, iş ortaklarının hayallerini gerçekleştirmeleri ve büyük işleri yapmalarını sağlamak için bir araya geldi. Şirket kültürümüzü pozitiflik, yaratıcılık ve çözüm odaklılık değerlerinin üzerine inşa ettik. Sadece bir hizmet şirketi değil, teknoloji şirketi olmanın getirdiği inovatif düşünce tarzını kültürümüze yerleştirdik. Aynı işi yapan şirketler rakamlarla hareket ederken biz; en kolay, en güvenli ve en ulaşılabilir olma arzusunda tutkulu bir başlangıç yaptık. Bunun karşılığını rakamlarımızda da görüyoruz. Şu anda global internet ölçme ve karşılaştırma sitesi Similarweb.com araç kiralama kategorisinde dünyada 20. Türkiye’de ise 1. sıradayız. Şikayetvar.com’da ise yüzde 90’lık bir misafir memnuniyeti oranına sahibiz. Şimdi ilk baştan beri sahip olduğumuz o tutkuyu, küresel pazarda güçlü bir iş ortaklığıyla başarıya dönüştürme zamanı.

Umut Yıldırım, yatırım görüşmeleri sırasında Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli’nin ‘’Benim hayallerim tutkulu girişimcilerin hayallerinin hayata geçmesi ve milli teknolojiye yatırım yaparak ülkemizden global pazarlarda söz sahibi girişimler çıkması” sözlerinin kendileri için motive edici olduğunu da sözlerine ekledi.

‘YOLCU360’IN HEDEFLERİNİ DESTEKLİYORUZ’

Toplantıda söz alan Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak, teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri destekleyen bir iş modeline inandıklarını belirterek, “Yolcu360’ın iş modelini de işte bu sebeple çok beğendik” dedi.

Oruncak, Yolcu360’ın araç kiralama sektörünün tüm paydaşlarına değer katan bir iş modeli inşa ettiğine dikkat çekti. Şirketin iş yapış kültürünü de çok etkileyici bulduklarını belirten Oruncak, “Son derece iş odaklı ve adanmış bir ekip kültürü gördük. Bu kültürü oluşturmuş bir ekibi finansal olarak desteklemek bize çok uygun geldi. Yolcu360’ın araç kiralama sektöründe Türkiye ve dünyada lider olma hedefine destek vermek istiyoruz” diye konuştu.

Eksim Holding’in geleceğin sektörlerine yatırım için geçtiğimiz aylarda kurduğu Eksim Ventures’ın yeni yatırım arayışlarıyla ilgili de bilgi veren Oruncak şunları kaydetti:

“Eksim Ventures olarak farklı sektörlerde de Yolcu360 gibi kendini ispatlamış girişimler ile fonumuzu çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle holdingimizin faaliyet gösterdiği enerji ve gıda sektörlerinde yenilikçi iş modellerine önem veriyoruz. Bu kapsamda bize hız katacağını düşündüğümüz, bu tür yatırımları daha önce profesyonel olarak yapmış ve başarılı olmuş diğer girişim sermayesi yatırım fonlarına da yatırım yapacağız. Onların danışma kurullarında yer alarak kapsamımızı daha geniş tutacağız.”

HEDEF 500 MİLYON LİRALIK İŞ HACMİ

İlk andan itibaren koşulsuz misafir mutluluğuna dayalı bir operasyon yürüttüklerini belirten Yolcu360 CEO’su Umut Yıldırım “Farkı yaratanın insan ve hizmet faktörü olduğunu biliyoruz. Araç kiralama sürecine uçtan uca farklılık getirebilmemiz ‘misafir mutluluğu saplantımız’ sayesinde oldu ve bu saplantıdan vazgeçmeyeceğiz. Bizim bu konudaki hassasiyetimizi benimseyerek operasyona değer katan iş ortaklarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Birlikte pazara yön veriyor, hareket getiriyoruz. Birlikte oluşturduğumuz değer sayesinde bugüne dek araç kiralama alışkanlığı olmayan bir hedef kitleyi harekete geçirerek pazarın dinamiklerini değiştirdik. Pandemi etkisinde geçen 2020 yılında araç kiralama sayılarında yüzde 107’lik bir artış yaşandı. Misafirlerimizin araç kiralama alışkanlıkları değişti ve kiralamalar yüzde 32 oranında daha uzun süreli olmaya başladı. Tüm bu rakamları misafirlerimiz için hayal ettiğimiz hizmetin karşılığı olarak görüyorum. ‘Araç ihtiyacı olan herkesin cebinde Yolcu360 uygulamasının kayıtlı olduğu gün için çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

Yolcu360’ın 2017 yılında 700 bin tekil ziyaretçisi varken bu sayının 2020 yılında rekor bir büyüme ile 22 milyon ziyaretçi trafiğine ulaştığını belirten Umut Yıldırım, gelirlerinin de bu sayılara paralel olarak büyüdüğünü ifade etti. 2017 yılında 6 milyon TL olan gelirlerin 2020 yılında 100 milyon TL’ye ulaştığını belirten Yıldırım, 2022 yılında 500 Milyon TL’yi aşan bir gelir beklentisi içinde olduklarını söyledi. Yıldırım, bu büyümenin en önemli nedeninin sağlam bir teknolojik altyapı ve sistemsel işleyiş ile birlikte, Yolcu360 ekibinin misafirlerinin her türlü ihtiyacını çözmek konusundaki saplantılı düzeydeki hassas tutumu olduğunun altını bir kez daha çizdi.