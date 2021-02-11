DEVA, sokak hayvanlarını besledi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Çorum İl Teşkilatı, sokak hayvanlarını besledi.

DEVA Partisi İl Sekreteri Yaren Güney öncülüğünde haftalık olarak düzenlenen sokak hayvanlarını besleme etkinliğini sürdüren il teşkilatı, Çorumlu vatandaşları da etkinliklere davet etti.

Etkinliklerini sosyal medya üzerinden paylaşan teşkilat, “Hayvanlar bu dünyanın en masum canlılarıdır. Bize ihtiyaçları vardır. Ufacık bir sevgi kırıntısı gösterdiğimiz vakit, peşinizden bir saniye bile ayrılmayacak kadar bize düşkün canlılardır onlar.” ifadelerine yer verdiler.