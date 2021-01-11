DEVA’dan ÇESOB ve TSO’ya ziyareti

Demokrasi ve Atılım Partisi Çorum İl Teşkilatı, ÇESOB ve TSO’yu ziyaret etti.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve Çorum Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret eden heyet, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın da selamını iletti.

Yapılan açıklamaya göre ziyaretlerde, kapısına kilit vurulan esnafın, girdi maliyetleri yükselen sanayicinin, işsizlikten kıvranan gençlerin, çocuğuna istediğini alamayan çalışanın, hukuka güvenmeyen toplumun, 18 yılda 17 kez değişen eğitim sisteminin sorunları ile ilgili istişare yapılırken, DEVA Partisi’nin bu konularda ürettiği çözüm önerileri paylaşıldı.

DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Parti programımızı ilgiyle dinleyip, sıcak ve samimi bir toplantı ortamı oluşturan STK başkanlarımıza gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkürü bir borç biliriz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 19:53