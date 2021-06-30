Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi ve Morfoloji binasını görüştüler

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, eski devlet hastanesi binasının yeniden sağlık hizmeti sunmasına ilişkin gelişmeler, diş hastanesi yatırımının durumu ve Çorum’un sağlığını ilgilendiren diğer süreçleri ile ilgili Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Kavuncu, yeni devlet hastanesi için eski hastanenin 3 bloğunun yıkımı ile ilgili sürecin 30 Haziran itibariyle başlayacağını hatırlatarak, uzun yıllar Çorumlulara hizmet veren eski hastanenin A, B ve D bloklarının yıkımı ile ilgili süreçte hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Kavuncu; "Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı ziyaretimizde eski devlet hastanemizin ihale süreçlerinin tamamlanarak hizmete alınması, diş hastanemiz, Morfoloji Binamız ilimizdeki sağlık yatırımları konularında taleplerimizi ilettik, istişarelede bulunduk. Kıymetli bakanımız ve tüm sağlık çalışanlarımıza özellikle zorlu pandemi dönemindeki üstün gayretleri ve ilimizdeki tüm sağlık yatırım ve hizmetlerine verdikleri önemli destekleri nedeniyle teşekür ediyoruz." dedi

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 12:13