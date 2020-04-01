'Devlet tüm kiraları durdurmalı'

EROL TAŞKAN

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, kirada kalan insanların çok büyük sıkıntılar içinde olduğunu belirterek, "Ben bu zamana kadar böyle bir talep artışı görmedim. Şu an gözle görülmeyen birinci talep, kiralarını ödeyemeyen insanların içinde bulunduğu çıkmazdır." dedi.

Sağlık konusunda verilen mücadelenin yol açtığı toplumsal travmalara dikkat çeken Muhtar Özdemir, "Devlet kira konusunda mutlaka bir adım atmalı, genelge yayınlamalı. Kirada oturan bir ailenin kirasını ödeyememesi demek, o ailenin çöküşü anlamına gelecektir. Bu dar günde herkes üzerine düyen sorumluluk ve özveriyi yerine getirmeli ve kiracılara yönelik acil tedbirler uygulanmalıdır." diye konuştu.

İçinden geçtiğimiz zor günlerde, sağlığın birinci gündem maddesi olduğunu hatırlatan Hanefi Özdemir, bir hafta içerisinde muhtarlığa yardım için müracaat edenlerin sayısının 1500'ü geçtiğini, aile reisi olarak erkeklerin kira bunalımına düşmeye başladığını aktardı.

KİRA KONUSU GÖZ ARDI EDİLMESİN

Hanefi Özdemir, korona virüsünün salığı tehdit eden yönünün yanı sıra ekonomiyi ve toplumsal barışı da tehdit ettiğini sözlerine ekleyerek, şunları söyledi; "Çok şükür devletimiz baştan beri çok ciddi önlemler alıyor, hastalığın yayılmaması adına verilen mücadele takdire şayandır. Ancak bir memleketin meselesi sadece sağlığıyla sınırlı kalmıyor, hayatın tüm alanları bu mücadeleden etkileniyor.

Bunların en başında, insanların barınma ihtiyaçları geliyor. Bu konunun derin bir yaraya dönüşmesine izin vermeden, kirada oturan ailelere yönelik koruyucu tedbirler alınmalıdır. Kiracı ile ev sahibini karşı karşıya getirmeden, bunu devlet eliyle bir hukuka bağlamalıyız. Dar gelirli insanların ve işsizlerin sayısının hızla arttığı şu zamanda, dar gelirliler bu işin en çok ezileni olarak üzerine düşen fedakarlığı zaten yapıyor.

Ev sahipleri ve işyeri sahipleri de fedakarlık konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 19:45