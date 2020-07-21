Devre mülk tuzaklarına dikkat

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

Son yılların yükselen yıldızı devre mülk satışları, pek çok kişiyi mağdur etmeye devam ediyor. İşlerini doğru ve ahlaklı yapanları müstesna tutarak bahsedelim ki, bu sektörün dolandırıcılarına elini kaptıran kolunu alamıyor.

HER ŞEY BEDAVA TURLA BAŞLIYOR

Termal tesisleri gezdirmek, iki ya da üç günlük ücretsiz misafirlik vaatleriyle başlayan pazarlama yöntemi, ücretsiz tatil hayali kurup, "Hiç olmazsa bedava gezer geliriz." diyen insanları hedef alıyor.

Komşularla ya da ailecek gidilen bu pazarlama turlarında, insanlar kendilerini akıl almaz bir pazarlama kıskacı altında buluyor.

Müşteriler nefes aldırılmaksızın iknaya çalışılıyor. Hatta kimi turlarda, pazarlamacı elamanlar müşteri olmaya pek ikna olmayan misafirleri kırıcı ifadelerle taciz edip, güya kendilerine gösterilen ikramı kabul etmeyen kaba misafir konumuna düşürülüyor.

Tıptı efsunlanmışcasına başlayan pazarlama seanslarında öylesine hayaller ve tatlı rüyalar vaadeliyor ki, müşterilerin yarısının aklı başına yol dönüşü, diğer yarısının da evlerine ulaştıklarında geliyor.

Ellerine tutuşturulup hızlıca imzalattırılan sözleşmeleri baktıklarında orada yer alan küçük küçük ifadeli sözleşme maddelerinin, kendi ellerini ve kollarını nasıl bağladığını gün geçtikten sonra farkedebiliyorlar.

Ne kadar çırpınıp, "Ben okumadan imzaladım" dese de, en altta okudum anladım şartları kabul ediyorum cümlesi bile tek başına onları sözleşmeye mahkum etmeye yetebiliyor.

Sonra tek tek tüketici derneklerine, ya da mahkemelere gitselerde, çok azı sözleşmenin iptalini sağlayıp kendisini kurtarabiliyor.

Tabi ki bu tür üyelik ve satın almaların tümünü sahtekarlıkla ya da kandırmaca ile tarif etmek haksızlık olur. Başta da dediğimiz gibi işini layıkıyla yapan firmalar elbette var. Ancak insanların tatil ya da kaplıca ihtiyaçlarını baz alıp yu konuda tuzak kuran firmalara karşı da mutlaka tetikte ve uyanık olmak gerekir.