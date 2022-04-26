Dikiciler'de 29 işyerinden 7'si kiralandı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve ‘Dünyanın ticaret yapılan en dar sokakları’ arasında gösterilen Dikiciler Arastası'ndaki işyerleri ihaleye çıkarıldı. 29 işyerinden sadece 7’si kiralandı.

İhale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda belediye encümeni huzurunda yapıldı.

Açık artırma usulü ile yapılan ihalede 29 işyerinden 7 tanesi bir yıllığına kiralandı.

İşyerlerini kiralayanlar arasında İhsan Kara, Dursun Yeter, İsmet Burunsuz, Mustafa Külcü ve Kemal Ceyhan yer aldı.