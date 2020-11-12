Dilendirilen çocuklar için birlikte mücadele

Çorum’da sokaklarda çocuk yaşta dilendirilen veya çalıştırılan çocukların görülmesi halinde ihbar edilmesi istendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Çorum’da sokaklarda çocuk yaşta dilendirilen veya çalıştırılan çocukların görülmesi halinde Polis 155, Zabıta 153 ve Sosyal Hizmetler 183 numaralarına ihbar etmeleri istendi.

Kurumdan yapılan açıklamada, özellikle sokakta dilencilik ve çalıştırılma sonucu çocukların istismara açık hale getirildiği hatırlatılarak, bu konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Çorumlular’ın mücadele etme sorumluluğu bulunduğu ifade edildi.

Açıklamanın devamında şu bilgilere yer verildi:

“Çocuğun zihinsel, bedensel, ruhsal ve genel olarak sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliği ve dilendirilmesi, uluslararası ve ulusal çapta hâlâ en önemli sorunların başında gelmektedir. Çocuklar çoğu zaman okula devam edememekte veya zorunlu eğitimlerini yarıda bırakmakta ve dolayısıyla, ileriki çalışma yaşamları için gerekli olan donanımdan mahrum kalmaktadır. Bu durum sadece çocuğun yetişkinlik hayatını olumsuz yönde etkilemekle kalmayıp, ülkenin üretkenlik düzeyini de düşürmektedir. Çocukların özellikle zor koşullar altında uzun süreli çalıştırılması ruhsal ve bedensel sağlıklarını olumsuz yönde etkilemekte, uzun vadede bu çocukların üretken bireyler yerine yardıma ve desteğe muhtaç kişilere dönüşmelerine neden olmaktadır. Dolayısıyla, bugün ucuz işgücü olarak görülen çocuk emeği, uzun vadede ülke için çok pahalı bir emek haline dönüşmektedir.

MOBİL EKİPLER SAHADA

Ülkemizde çocuk işçiliğini önlemek amacıyla gerekli yasal düzenlemeler mevcuttur ancak yasal olmayan yollar ile çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik Emniyet Müdürlükleri, Zabıta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri sahada Mobil Ekiplerce çalışmalarını yürütmektedir. Mobil Ekipler sokakta çalıştırıldığı veya dilendirildiği tespit edilen çocuklar ve aileleri hakkında gerekli işlemleri ve müdahaleleri yapmaktadır.

AYNİ VE NAKDİ YARDIMLAR YAPILIYOR

İlimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Sosyal Ekonomik Destek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından çeşitli yardımlar (ekonomik, eğitim yardımı, aşevi tarafından yemek yardımı vb.), Çorum Belediye Başkanlığı tarafından gıda bankası aracılığıyla gıda yardımı, Kızılay ve benzeri sivil toplum kuruluşları tarafından değişik ayni ve nakdi yardımlar ile vatandaşlar tarafından da zekât, fitre, ayni ve nakdi şeklinde yardımlar yapılmaktadır. Dolayısıyla mağdur vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaktadır. Buna rağmen vatandaşın dini ve manevi duygularını istismar ederek hala cadde, sokak ve cami önlerinde dilendirilen ya da çalıştırılan çocuklara rastlanabilmektedir, çocukların bu şekilde dilendirilmeleri ve sokakta çalıştırılmaları onları istismara açık hale getirmektedir.

HALKIMIZIN MÜCADELEDE SORUMLULUĞU VAR

Aynı zamanda bu konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile halkımızın mücadele etme sorumluluğu bulunmaktadır, dilenen ve sokakta çalışan çocuklara herhangi bir şekilde para vermek, yardım etmek onları sokağa mahkum etmekte, onlara iyilik yerine kötülük yapılmaktadır. Bu yüzden bu konuda gerekli hassasiyetin oluşturulabilmesi için farkındalık çalışmaları yapılmaktadır ve bu sayede çocuk işçiliği ve dilenciliğin bitirilmesi konusunda İlimizde kararlı adımlar atılmaktadır.

BU KURUMLARA İHBAR EDİN

Vatandaşlarımızın yasal olmayan bir şekilde çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklarla karşılaştıklarında Polis 155, Zabıta 153 ve Sosyal Hizmetler 183 numaralarından ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstereceği bu konuda yapılan ihbarlara ilgili kurumlar gerekli müdahaleyi yapmaktadırlar.”