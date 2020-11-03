‘Din görevlilerine sataşmak kimseyi yüceltmez’

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, İzmir’de yaşanan deprem sonrası bazı sosyal medya hesaplarından din görevlilerine çirkin saldırılar yapıldığını belirterek, “Deprem gibi doğal bir afet karşısında bile din görevlilerine saldırmak yapmak kimseyi yüceltmez.” dedi.

İzmir’de yaşanan depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şanal, “İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken tüm Türkiye yardımlarıyla, dualarıyla güzel İzmir’imizin ve İzmirlilerin acısını paylaşmaya çalışıyor. Tek vücut olduğumuz bu dönemde kendilerine, din görevlilerine ve dindarlara sataşma misyonu biçen bazı çatlak sesler yine kin ve nefretlerini kustular. Diyanet İşleri Başkanlığı’na alınacak 5 bin personeli içine sindiremeyen bu din düşmanları, sosyal medya hesaplarından arama kurtarma köpeklerinin insanlığa din görevlilerinden daha faydalı olduğunu söyleyecek kadar şirazeden çıktıklarını ortaya koydular. Kin ve nefretlerinin boyutunu bu açıklamaları ile ortaya koyan bu şahıslar hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunduğumuzun ve konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Din görevlisine, camiye, insanların kutsallarına saldırmak hiç kimseyi yüceltmez. Bizim dinimiz kardeşlik, merhamet, yardımlaşma dinidir. Din görevlilerimiz bunun öğretisini yapar. Pandemi döneminde Vefa destek gruplarındaki, filyasyon ekiplerindeki çalışmaları ile örnek gösterilen din görevlilerimiz, 15 Temmuz’da salaları ile Kurtuluş Savaşı’nda Sütçü İmamlarımızla bu vatan için bu millet için canlarını kanlarını ortaya koymuşlardır. Her zorlu süreçte millete önderlik etmiş fedakarca çalışmışlardır. Bazı kendini bilmezlerin, sosyal medya silahşörlerinin saldırıları bizleri üzse de yolumuzdan, çalışmalarımızdan, hizmetimizden bizleri asla geri koymayacaktır.

Din görevlilerine, camilere yapılan çirkin saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız. Sendika olarak güzel dinimizin bizlere öğrettiği akl-ı selim ile hareket edeceğiz. Hukuk çerçevesinde gerekli başvuruları yaparak bu hakaretleri yapanların gerekli cezayı alması için elimizde geleni yapacağız. Hiç kimse din görevlilerinin sahipsiz olduğunu, yaptıkları çirkin saldırıların yanlarına kar kalacağını sanmasın.” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020, 12:20