‘Dini değerler üzerinden kaos ortamı oluşturulmak isteniyor’

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, son günlerde medyada yer alan ve dini değerlere saygısızlık içeren paylaşımların bağlamından uzak ve provoke amaçlı olduğuna dikkati çekerek, “Gençlerimizi çirkin planlarınıza alet etmeyin. Oynanmak istenen oyun çok açık. Dini değerler üzerinden kaos ortamı çıkarmak. Kimse bu oyuna gelmesin” dedi.

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, son günlerde üst üste yaşanan dini değerleri aşağılayan, hakaret eden sosyal medya paylaşımlarının tesadüf olmadığını belirterek, “Antalya'da bir lisede yüce Kitabımızın gençler tarafından tekmelenmesi, bir üniversite öğrencisinin "Canım ailem paylaşımına Atatürk'ün kutsal Kabemizin üstüne oturmuş görselinin eklenmesi, bir imam hatip okulunun salonunun okul aile birliği tarafından gelir amaçlı kiralanması ve ortaya çıkan nahoş görüntüler okullarımızın ve gençlerimizin birileri tarafından kaos ortamına malzeme yapılmaya çalışıldığını göstermektedir. Gözümüzün bebeği, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, ortalığı karıştırmak, toplumu provoke etmek, kaos ortamı oluşturmak amacı güttüğü açık bir şekilde anlaşılan bu tür oyunlara gelmeyin. Görüntülerin bağlamından uzaklığı, özellikle çekilerek sosyal medya aracılığı ile yayılması bunları açıkça ortaya koymaktadır” şeklinde kaydetti.

Özellikle ilim yuvası olması gereken okullarda ve gençler arasında dini değerlere saldırının fütursuzca yapılmasının endişe verici olduğunu vurgulayan Şanal, “Milli Eğitim Bakanlığımızı, ailelerimizi göreve davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri yaşanan olayları çok iyi incelemeli ve tahlil etmelidir. Bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. En büyük görev ailelere düşmektedir. Çocuklarınızın, gençlerin kullanılmasına kesinlikle izin vermeyin. Hepimizin sağduyulu olması, aklı selim ile hareket etmesi gerekiyor. Ne dini değerlerimize düşünce özgürlüğü adı altına hakaret edilmesine izin verelim, ne de gençlerimizin kötü niyetli insanların elinde oyuncak olmasına izin verelim”diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 19:36