Doğalgaz zamlarına tepki

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, doğalgaza yapılan zamlara tepki göstererek, doğalgaza son 2 yılda yüzde 65 zam yapıldığını hatırlattı.

Pandemiyle birlikte zor günler geçiren vatandaşın elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte artık faturalarını da ödeyemez hale geldiğini ifade eden Özsaçmacı, esnafın alamadığı desteklere doğalgaz zammı ile cevap verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üzerinden 2,5 yıl geçtiğini vurgulayan Özsaçmacı, "Bu süreçte siyasetin ağırlık merkezleri de değişti. AKP'li yöneticiler olağanüstü bir Türkiye vaat etmişti. Hükümet sisteminin propaganda sürecinde dolardan, dış politikaya kadar her derde deva bir sistemden bahsetmişlerdi. Bunun merkezinde de iktidarı oluşturan koalisyon vardı. İktidarın tüm kadrosu da buna eşlik etti.

Bazı belediyelerde su zammına tepki gösterildi, hep birlikte tepki gösterdik. Aynı şeyi petrol ve doğalgaz zamları için de beklemekteyiz. Meclis'te doğalgaz ve elektrik zamlarını aşağı çekmek için tüm yolları denememize rağmen reddedildiğini hep beraber görmekteyiz. Her sıkıştıklarında uluslararası müdahaleler var ama petrol fiyatlarının rekor şekilde düştüğü zamanlarda bile petrole indirim olmadı. Zam olurken uluslararası müdahaleler, korkunç bir müdahale var ama aşağı inince ne oluyor da inmiyor. Doğalgaz fiyatının indirilmesi bir yana fiyatlara 2 yılda yüzde 65 zam yapıldı. Petrolün varili dolar bazında düşüş görmesine karşın bu zamların petrol fiyatları ile bir ilgisi yok. İşçiye, memura, emekliye yüzde 4 zam yapılırken, doğalgaza yüzde 65 zam yapılmasının vicdansızlık olduğu görülmektedir. Ekonomik krizle birlikte vatandaş evine ekmek götürmekte zorlanırken, elektriğe, doğalgaza gelen zamla faturalarını da ödeyemez duruma gelmiştir." diye konuştu.