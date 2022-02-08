Doğalgazın ulaşmadığı ilçe kalmayacak

FATİH AKBAŞ

Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman, 2022 yılında Kargı, Laçin, Bayat ve Uğurludağ’ı da doğalgaz ile buluşturacaklarını açıkladı.

Ahlatcı Holding Genel Müdürü Kasım Kahraman basın mensupları ile biraraya gelerek sektörde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’nin enerji kaynakları konusunda dışa bağımlı olduğunu ve yılda 50 milyar dolar paranın enerji için verildiğini ifade eden Kahraman, “Özellikle petrol ve doğal gaz genel anlamda ithal edilmektedir. Ancak elektrik üretiminde ithal kaynaklarla üretim her geçen yıl azalmaktadır. Bu yıl elektrik üretiminde ithal kaynak kullanımı %45’e gerilemiştir. Ülkemizde elektrik üretiminde doğalgazın payı diğer kaynaklardan yüksektir. Doğalgazın %98’i ithal edildiğinden ithalat fiyatları tüketicileri doğrudan etkilemektedir. ABD’nin kaya gazını piyasaya sürmesi fiyatlarda dengesizliğe neden oldu. Geçtiğimiz ay İran gazında yaşanan sıkıntıdan dolayı da sanayide kullanılan gazda kesinti yaptık. Bu kesintiyi konutlarda sorun yaşamamak için gerçekleştirdik. Şimdi ise bu sıkıntılar sona erdi. Konutların zamlardan etkilenmemesi için BOTAŞ çok ciddi sübvansiyonlar uyguluyor. Bu konuda büyük bir gayret var. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da doğalgaz fiyatları rekor kırmış, Hollanda merkezli TTF’in son ay fiyatına bakıldığında 1.037 $’dan işlem yapılırken ülkemizde konutlarda boru gazı alım fiyatı 307 $ ,konut satış fiyatı ise 139 $ olarak gerçekleşmiştir. Tüm Avrupa ülkelerine göre hem konut hem de sanayi tarifelerinin ülkemizde daha uygun olduğu ve devletin önemli oranda destekte bulunduğu görülmektedir.”dedi.

‘AHLATCI HOLDİNG’İN TÜM FAALİYETLERİNDE KALİTE VE GÜVEN ÖN PLANDA TUTULUYOR’

İlk olarak doğalgaz piyasası ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Kasım Kahraman sonra sözlerine Ahlatcı Holding hakkında bilgiler vererek devam etti.

Ahlatcı Holding’in 6 ana sektörde faaliyet gösterdiğini kaydeden Kahraman, “Altın, finans, enerji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere 6 ana sektörde toplam 43 şirketi ve 4500 çalışanıyla ülkemize hizmet vermektedir. Ahlatcı Holding tüm faaliyetlerinde kalite ve güveni ön planda tutmaktadır. Holding olarak 5,3 milyar dolar yıllık ihracat yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu çalışmalarımız Ankara’da devam ediyor. Ana faaliyetlerin yanında Ar-Ge’ye önemli bütçe ayrılmakta, yenilikçi projeler geliştirilmektedir. 2020 Capital ve Fortune 500 listesinde Ahlatcı Kuyumculuk 41 milyar 485 milyon liralık ciroyla listede 6. sırada ve Ahlatcı Metal Rafineri 31,5 milyarlık ciroyla listenin 13. sırasında yer almıştır. İki şirket toplam 72,5 milyar liralık cirosu ile ciro bazında Türkiye 2.sidir Nanografi şirketinin diğer aşılardan farklı olarak intranazal uygulanan yerli aşı ile ilgili çalışmaları hızla devam etmektedir. n-Fast hızlı tanı kiti renkölçümsel teknoloji kullanarak, sürüntü alma işleminden sonra 30 dakika içinde sonucun çıkmasına imkan vermektedir. Geçtiğimiz yıl Grafen seri üretim tesisi Ankara’da açılmıştır. Savunma Sanayi alanında Grakor projesi ile grafenle güçlendirilmiş personel korumaya yönelik polimer kompozit zırh malzemesi geliştirilmesi yapılmaktadır. AHL Pay şirketi ile T.C. Merkez Bankasından Elektronik Para Kuruluşu yetkisi alınmıştır. Enerya’nın satın alınması ile Karadeniz’den İç Anadolu’ya, Akdeniz’den Ege’ye uzanan dağıtım ağı ile Türkiye’nin en büyük 2. doğal gaz dağıtım şirketi unvanına sahip olunmuştur.”şeklinde kaydetti.

‘TÜRKİYE’NİN İKİNCİ BÜYÜK DOĞALGAZ DAĞITIM ŞİRKETİYİZ’

Şuan Türkiye’nin ikinci büyük doğalgaz dağıtım şirketi olduklarını ifade eden Kahraman, “ÇEDAŞ bünyesinde yer alan Çorumgaz, Kargaz, Sürmeligaz şirketleri ile Çorum, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük illeri ve bu illere bağlı 39 ilçe ve beldede doğalgaz dağıtım hizmeti sunmaktadır. 5.200 km’ye yakın alt yapı yatırımı ile yıllık 650 milyon m3’lük satış hacmini aşmıştır. 450’nin üzerinde personel ve 86 araç ile 550.000 aboneye doğalgaz konforu ulaştırılmaktadır. SAP projesi ile Enerji dağıtım sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülünün sahibi olmuştur. Enerya ise 2003 yılında kurulmuş olup 2021 yılında Ahlatcı Holding bünyesine katılmıştır. Antalya, Aydın, Denizli, Konya, Karaman, Aksaray, Ereğli, Erzincan, Nevşehir ve Niğde illeri ile bu illere bağlı 50 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtım hizmeti sağlamaktadır.

14.600 km’yi aşan alt yapı yatırımı ile yıllık 3,3 milyar m3’lük satış hacmine ulaşmıştır. 700’ün üzerinde personel ile 1,5 milyon aboneye doğal gaz konforunu sunmaktadır.”ifadelerini kullandı.

‘TÜM İLÇELER DOĞALGAZA KAVUŞACAK’

2004 yılında kurulan Çorumgaz A.Ş.’nin Çorum Merkez, Sungurlu, Alaca, İskilip, Osmancık, Mecitözü, Dodurga ve Oğuzlar noktalarında 161.615 aboneye kesintisiz ve güvenli bir şekilde doğal gaz arzı sağladığını ve diğer ilçeleri de bu yıldan itibaren doğalgaz ile buluşturacaklarını dile getiren Kahraman, “Kargı’nın doğalgaz talebi vardı. Ancak oraya boru hattı çekmek fizibil değildi. Ancak taşımayla da olsa ilçeleri doğalgaz ile buluşturmaya karar verdik. 2022 yılında; Laçin, Bayat, Uğurludağ, Kargı, 2023 yılında Ortaköy ve Aşdağul, 2025’te ise Boğazkale’yi doğalgaz ile buluşturacağız.”dedi.

‘TESİSATLARI SERTİFİKALI FİRMALARA YAPTIRIN’

Vatandaşlara birde uyarıda bulunan Kahraman, “Sertifikalı firma sayısı ise 39 olup randevu talepleri 3 gün içerisinde karşılanmaktadır. Doğalgaz tesisatları bizden yetki almayan hiç kimseye yaptırılmamalıdır. Abonelerimiz işlemlerini ofislerimize gelmeden 444 0 187 çağrı merkezimizi arayarak, web sitemizde yer alan online işlemleri kullanarak, e-devlet ya da mobil uygulama üzerinden yapabilmektedir.”diyerek sözlerini tamamladı.

‘KONUTLARDA KULLANILAN DOĞALGAZI DEVLET SÜBVANSE EDİYOR’

Basın mensuplarının yüksek gelen faturalar ile ilgili sorularına cevap veren Kahraman, “Doğalgaz faturalarında fiyat düzenlemeleri ilk defa yapılan bir şey değil. Biz faturaları ağırlıklı ortalamaya göre düzenliyoruz. 1 Ocak 2022 tarihine kadar konut ve küçük işyeri faturalarının hesaplanması aynıydı. Ancak bu tarihten itibaren farklı tarifeler kullanılmaya başlandı. Şimdi konutlarda kullanılan faturaları devlet sübvanse ederken küçük işyerleri ise ticari nitelikte oldukları için sübvanse etmiyor. Bazı faturalarda yanlışlık olduğu yönünde şikayetler oldu. Yaptığımız araştırmada Çorum’da 69 müşterinin faturalarında 3 ila 5 lira arasında fazlalık tespit ettik. Ancak 1650 işyerine ise konut olarak fatura kesmişiz. Burada ise zararımız var.”şeklinde kaydetti.

Kasım Kahraman, konuşmasının ardından basın mensuplarına Sevkiyat Kontrol Merkezi’ni (SCADA) gezdirerek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2022, 18:53