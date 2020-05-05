Doğu Türkistan’da kamplarda etnik temizlik endişesi artıyor

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, Çin’in asimilasyonuna ve işkencelerine maruz kalan Doğu Türkistanlı müslümanlar için, tüm Türkiye olarak sosyal medyadan seslerini yükselteceklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, pandemi ve acil durum ilan etmesine rağmen Çin ve BM toplama kamplarına kapatılan insanların hayati tehlikesiyle ilgili bir açıklama yapmadığını kaydeden Selim Özkabakçı, “Toplama kamplarında toplu halde sıkış sıkış tutulmakta olan masum insanlar ciddi bir koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya. Kamplarda birçok insan, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşullar nedeniyle ciddi hastalıklara yakalanıyor. Çinli yetkililer ‘devlet sırrı’ diyerek salgının Doğu Türkistan’da ne kadar yayıldığıyla ilgili olarak konuşmayı reddediyorlar ve bilgi vermiyorlar. Tüm dünyada virüsün yayılma hızını durdurmak için insanların toplanması yasaklanırken Çin, 3 milyona yakın insanı toplama kamplarında tutuyor.

Uygur Türkleri arasında koronavirüs salgınının özellikle kamplarda ‘etnik temizlik’ için bahane olarak kullanılacağı endişesi giderek artıyor sansür ve engeller nedeniyle ülkede bulunan kampların sayıları ve nerede bulundukları tam olarak bilinmiyor. Ülkede, 1200 civarında kamp olduğu tahmin ediliyor. #DoğuTürkistanıUnutmadık” dedi.